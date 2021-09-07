Москва, 7 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В целом сейчас неплохой момент для вывода на рынок пакетов акций российских предприятий с высокой долей присутствия государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Forocoches.com Итоги приватизации

«Количество частных инвесторов в последние годы стремительно растет, рынок находится на многолетних максимумах, так что продать такие пакеты можно было бы по хорошей цене, проведя дополнительные размещения акций (SPO) тех компаний, которые уже представлены, или первичные для тех, которые, как, например, РЖД или «Почты России», еще не торгуются.

Правда, у IPO госкомпаний у нас не самая хорошая репутация, поскольку, например, акции ВТБ были размещены по максимальной цене, от которой впоследствии ушли далеко вниз и так и не вернулись к прежним значениям.

Но тут может быть скорректирована сама процедура для более рыночного определения справедливой цены — например, сначала могут быть выпущены фьючерсы, цены на которые позволят определить потенциальный спрос.

Варианты же с прямой продажей крупных пакетов акций госпредприятий сейчас довольно затруднены. Есть значительный риск того, что госкомпании окажутся в санкционных списках, что сильно ограничивает количество потенциальных покупателей. Да и рынок подобные продажи, которые, весьма вероятно, пройдут по цене ниже рыночной, вряд ли воспримет позитивно.

В частности, в последние годы правительство РФ настаивало на том, чтобы все акционерные общества, в которых у государства находится контрольный пакет, направляли на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Эти требования и их исполнение стали мощным драйвером для роста акций крупных госкомпаний. Не факт, что при изменении состава собственников подобная политика будет сохранена — новые владельцы могут счесть нужным направлять большую часть прибыли на инвестпрограммы, которые принесут отдачу далеко не сразу. В результате цена акций может упасть, равно как и дивидендные доходы бюджета», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, важно сокращать участие государства в экономике в периоды посткризисного развития, написал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Читайте также: Кудрин предложил сократить госсектор в экономике РФ