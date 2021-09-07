Старый Оскол, Белгородская область, 7 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Металлический сейф с выручкой на сумму более одного миллиона рублей похитили злоумышленники из одного из торговых центров в Старом Осколе Белгородской области. Забрав деньги, похитители выбросили сейф в реку, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Комбакова Юлия ИА Красная Весна Деньги в сейфе

Неизвестные, разбив стекло, проникли в торговый центр и вынесли из служебного помещения одного из магазинов сейф. Деньги через банкомат они внесли на свои банковские карты, а металлический ящик сбросили в реку Оскол. По подозрению в краже задержаны 20-летний и 19-летний жители Екатеринбурга, один из которых ранее работал в этом магазине. Их задержали на железнодорожном вокзале Белгорода при попытке покинуть регион.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Сейф подняли из воды водолазы поисково-спасательной службы Старооскольского городского округа. 980 тысяч рублей, изъятые у подозреваемых, вернут законному владельцу.