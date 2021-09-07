Петрозаводск, 7 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 7 сентября в республиканском оперштабе. Это на пять случаев меньше, чем в предшествующие сутки. Всего за время пандемии в регионе заболели COVID-19 чуть более 62 тыс. жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых зараженных трое были привиты от COVID-19. Состояние двоих заболевших врачи уже оценивают как тяжелое.

В стационарах Карелии сейчас находится 581 человек, это на два человека больше, чем в предыдущие сутки. Тяжелых пациентов среди них — 35, в том числе двое привитых, крайне тяжелых — восемь, двое из которых находится на ИВЛ. Доля свободных инфекционных коек составляет 14,9%.

Всего за время пандемии в республике выявлено 62 096 инфицированных, в том числе 6324 ребенка. Выздоровели 58 839 человек, в том числе 6003 ребенка. Скончались от ковида 798 человек, в том числе два пациента умерли за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,29% (по России — 2,67%).