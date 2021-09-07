Самара, 7 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Более 173 млн рублей планируют выделить в 2021 году на строительство и ремонт учреждений образования в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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7 сентября на внеочередном заседании Самарской губернской думы был рассмотрен вопрос по внесению поправок в закон о региональном бюджете на текущий год и плановый период до 2023 года.

Согласно документу, в текущем году в регионе планируется направить на проектирование, возведение, капремонт, а также оснащение учреждений образования 173,6 млн рублей.

Помимо этого, было зарезервировано 60,6 млн рублей. Эти средства планируется направить на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство учителям школ области.

Сообщается, что в последние годы в регионе было сдано в эксплуатацию 50 детских садов и шесть школ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Самарской области намерены направить допсредства на подготовку к зиме.