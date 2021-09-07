Москва, 7 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Дипломатической академии МИД РФ прошло первое заседание новой лаборатории аналитики, созданной на базе действующего при академии Института актуальных международных проблем. С приветственным словом к участникам проекта обратился РекторА. В. Яковенко. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Mid.ru Александр Яковенко

Для участия в работе лаборатории были отобраны 22 лучшихкандидата, прошедшихконкурс заявок и резюме, в ходе которого на каждое место претендовали в среднем 35 человек. Участники проекта представляют различные города и регионы России. Это молодые ученые, преподаватели, аспиранты, государственные служащиеи представители бизнеса. В течение ближайших двух месяцев участники проекта будут совмещать теоретические занятия с практической деятельностью. В рамках работы лаборатории их ждутдискуссии, написание аналитических работ и эссе, лекции, мастер-классы, тренинги, ситуационный анализ и мозговые штурмы. Участникам будет необходимо продемонстрировать своианалитическиенавыки, познанияв области международных отношений, международнойбезопасности, стратегической стабильности, глобального и регионального развития, а также знание иностранных языков.

По результатамданного проекта лучшим участникам будет выдан сертификат, будет присвоен статус «эксперта Института актуальных международных проблем», а их работы будут опубликованы в научныхжурналах Дипломатической академии МИД России.