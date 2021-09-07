Подгорица, 7 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. По данным черногорского статистического ведомства Monstat, в первом квартале 2021 года в Черногории было 238,4 тысячи трудоспособного населения, из которых 80,6 процента или 192,2 тысячи были заняты.

Picserver.org Безработица

Из общего числа активного населения 46,2 тыс. человек, или 19,4 процента, не имеют работы. Согласно исследованию рабочей силы Monstat, неработающее население составляет 261,3 тысячи человек. Статистики пояснили, что из-за применения новой методологии в исследовании данные за первый квартал не сопоставимы с данными за предыдущие периоды."В возрастной группе от 15 до 89 лет в первом квартале уровень активности составлял 47,7 процента, занятость — 38,5 процента, безработица — 19,4 процента, а доля населения, не занятого в рабочей силе, составляла 52,3 процента», — говорится в заявлении. Из общей численности активного населения 130,9 тысячи или 54,9 процента составляют мужчины, а 107,5 тысячи или 45,1 процента — женщины.