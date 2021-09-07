Сеул, 7 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Порядка 2 млн человек в Южной Корее остаются неграмотными. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные Национального института по вопросам непрерывного образования (NILE).

Pxhere.com Образование

Согласно результатам исследования, проведённого с октября 2020 года по январь 2021 года среди 10 429 людей в возрасте старше 18 лет, порядка 4,5% или 1,98 взрослого населения Южной Кореи не владеют базовыми навыками чтения, письма и навыками математического счёта.

По сравнению с исследованием 2017 года, их число сократилось на 2,7%.

С другой стороны, доля людей, обладающих знаниями сопоставимыми со знаниями учеников средней школы, составила 79,8%, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущим исследованием.

Представителям института также удалось выяснить, что 1,85 млн или 4,2% человек, владеющих базовыми навыками чтения, письма и навыками математического счёта, не умеют применять данные навыки в повседневной жизни.