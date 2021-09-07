Кабул, 7 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Журналист и оператор телеканала Kabul News пострадали во время акций протеста в столице Афганистана — Кабуле. Об этом 7 сентября сообщается на странице телеканала в соцсети Twitter.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По информации телеканала, члены радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили к освещавшим манифестации представителям СМИ силу и отняли у них оборудование. Уточняется, что был задержан оператор канала Tolo News, которого позднее отпустили и вернули ему телекамеру.

При этом ранее в Кабуле состоялись массовые протестные акции против визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида, которые проходили около пакистанского посольства и около президентского дворца. По сообщениям СМИ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли по протестующим огонь и в результате этого есть пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор провинции Мавлави Мохаммад Надим рассказал, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовало на востоке Афганистана порядка 80 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).