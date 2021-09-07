Москва, 7 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Судя по тому, что главным условием Японии выдвигается то, что такая деятельность «не должна ущемлять юридические позиции обеих стран» и увязывают вопрос с проблемой мирного договора, японская сторона продолжит саботировать процесс совместного экономического использования островов Курильской гряды, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Это происходит, несмотря на очевидные выгоды этого, особенно с учетом льготных условий, озвученных президентом России Владимиром Путиным. Возможности для такого использования им предлагались давно, но в данном случае интересы бизнеса отходят на второй план на фоне риторики политиков.

Участие в подобных программах означало бы, с точки зрения японского истеблишмента, хотя бы косвенное признание суверенитета России над так называемыми «северными территориями».

И на фоне того, что среди японского населения довольно сильны реваншистские и националистические взгляды, разрешение на такие действия негативно бы сказалось на рейтинге правящей партии.

Впрочем, льготные условия вполне могут привлечь инвесторов из других стран, в частности, корейских и китайских. А усиление их экономического присутствия России на островах также снижает шансы на то, что данные территории в будущем отойдут к Японии», — пояснил эксперт.

Как сообщалось ИА REGNUM, японская сторона намерена и дальше консультироваться с Россией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

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