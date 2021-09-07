Саботаж Японии по совместному использованию Курил продолжается — эксперт
Москва, 7 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Судя по тому, что главным условием Японии выдвигается то, что такая деятельность «не должна ущемлять юридические позиции обеих стран» и увязывают вопрос с проблемой мирного договора, японская сторона продолжит саботировать процесс совместного экономического использования островов Курильской гряды, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
Как сообщалось ИА REGNUM, японская сторона намерена и дальше консультироваться с Россией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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