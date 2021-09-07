Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Два человека погибли в ДТП на автомобильной дороге «Петергоф-Кейкино» в Ленинградской области. Об этом 7 сентября сообщает ОГИБДД по Ломоносовскому району региона. Предполагаемым виновником аварии стал пожилой водитель.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ДТП произошло около 12:50 мск на 15 километре автомобильной дороги «Петергоф-Кейкино». 82-летний водитель автомобиля Hyundai по не установленной причине совершил выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, и врезался с КАМАЗ под управлением 60-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель и женщина-пассажир иномарки скончались на месте происшествия», — добавили в ведомстве.