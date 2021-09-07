Нижний Новгород, 7 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Жительнице Нижнего Новгорода грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей за незаконный вывод за рубеж более €967 тысяч (около 83,8 млн рублей по текущему курсу). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Доллар

По версии следствия, 51-летняя нижегородка в период с декабря 2018 года по март 2020 года выводила деньги в Нидерланды под видом оплаты за поставки цветов. Для этого она использовала восемь банковских счетов аффилированных с ней организаций.

При этом завоза голландских цветов на территорию России так и не произошло, а таможенные декларации на эти или иные товары отсутствовали.

В таможенном ведомстве отмечают, что при выводе почти миллиона евро злоумышленница использовала самостоятельно изготовленные подложные документы, на которых проставляла одни и те же подписи, штампы и печати.