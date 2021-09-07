Таллин, , 15:22 — REGNUM Забавный инцидент с видным эстонским политиком, «экспертом по России», Марко Михкельсоном произошел в здании национального парламента Рийгикогу. Об этом сам Михкельсон рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Иногда это случается. Я пошел мыть руки в туалет Рийгикогу до конца рабочего дня и … Дверь больше не открывалась», — написал председатель комиссии по внешним делам парламента и член правящей Реформистской партии.

Однако, на счастье депутата, ему удалось связаться с советницей парламентской комиссии Биргитт, пришел полицейский, а затем рабочий. Совместными усилиями им удалось вскрыть дверь и выпустить парламентария.

«50 минут и дело сделано. Но я рекомендую коллегам в Рийгикогу в дальнейшем брать телефон с собой. На всякий случай», — закончил свой рассказ Михкельсон.

Марко Михкельсон — политик, специализирующийся в парламенте и местных СМИ на критике современной России. В местных телерадиопрограммах его представляют как эсперта по России, хотя, по признанию самого Михкельсона, он узнает о происходящем в России по рассказам приехавших оттуда политических внесистемных оппозиционеров и по публикациям в западных СМИ.