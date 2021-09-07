Москва, 7 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. К сожалению, эпизод с диверсией на газопроводе в Крыму равно как и все прошлые случаи, когда СБУ совершала силовые акции не только на территории Крыма, но и в других частях России, а также организовывала провокацию на территории Белоруссии, не останется без последствий, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

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«Наказание понесут исполнители, в ответ украинская сторона снова инсценирует какое-нибудь «убийство Бабченко», снова громко раструбит о подрывных действиях России, а диверсантов со временем обменяют на каких-нибудь бедолаг из ДНР или ЛНР, а то и вовсе на людей, которых СБУ назначит российскими агентами.

Что характерно, подобные акции украинские спецслужбы проводят даже на фоне активно обсуждаемой в СМИ с украинской стороны подготовки к встрече Путина с Зеленским. При этом, определенно, такие действия никак не способствуют возвращению Крыма или хотя бы формированию у крымчан симпатий к Украине.

Равно как и действия по отключению электроэнергии и перекрытию воды. Это указывает на то, что спецслужбы этой страны не подчинены реально президенту, а действуют по указке из-за рубежа или в своих собственных интересах, выбивая средства на «борьбу с агрессором».

Российская сторона избегает жестких ответных действий как на силовом, так и на санкционном поле, стремясь избежать обострения международных отношений. Но отношения всё равно ухудшаются, а санкции всё равно вводятся.

Пока сами организаторы подобных акций не прочувствуют на себе их последствий, подрывная деятельность СБУ на территории России будет продолжаться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсия на газопроводе в Крыму 23 августа была организована главным управлением разведки Украины. Об этом 7 сентября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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