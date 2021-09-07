Казань, 7 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Татарии задержали 37-летнего жителя Казани, который имел прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko. Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, задержанный посредством сайта компании осуществлял деятельность по приему криптовалюты от населения и агитировал граждан вкладывать деньги в сомнительную схему.

«Его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений, размещенных на открытых интернет-ресурсах», — пояснила Ирина Волк.

В настоящее время от пострадавших вкладчиков финансовой пирамиды поступило более 2,6 тыс. заявлений на общую сумму свыше 250 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, от имени компании Finiko с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денег от граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Компания была зарегистрирована за пределами России.

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