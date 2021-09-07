Самара, 7 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. 460 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Minzdrav.orb.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Сообщается, что всего в регионе выявили 93 367 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 3384 пациента с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа констатировали смерть 24 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 79 552 человек, в том числе за минувшие сутки победили инфекцию 167 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 6 сентября в Самарской области выявили 461 случай заражения коронавирусом.