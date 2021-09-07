В России модернизируют систему учета жилищных сертификатов
Москва, 7 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Министерство строительства России приступило к модернизации онлайн-системы учета выдачи жилищных сертификатов, сообщает 7 сентября пресс-служба ведомства.
Отмечается, что автоматизация отдельных процедур позволит оптимизировать сроки и повысить качество исполнения государственных обязательств.
Это большой массив данных, и работа с ним теперь станет удобнее, а актуализация данных станет оперативнее, добавил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский многодетный капитал размером 639,4 тысячи руб. выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии.
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