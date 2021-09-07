Москва, 7 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Министерство строительства России приступило к модернизации онлайн-системы учета выдачи жилищных сертификатов, сообщает 7 сентября пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что автоматизация отдельных процедур позволит оптимизировать сроки и повысить качество исполнения государственных обязательств.

«Ранее в реестр планировалось включить категории граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства, их всего восемь, — отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. — Но в процессе разработки системы онлайн-учета было решено использовать ее возможности на все 18 отдельных категорий граждан, создав единую базу данных, обновляемую в режиме онлайн».

Это большой массив данных, и работа с ним теперь станет удобнее, а актуализация данных станет оперативнее, добавил министр.

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