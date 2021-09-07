Курагинский район, Красноярский край, 7 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Курагинском районе Красноярского края задержали водителя, спровоцировавшего ДТП, в котором пострадали годовалый ребёнок и его бабушка. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в краевом ГУ МВД.

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По данным ведомства, ДТП произошло в дневное время в селе Пойлово Курагинского района. Автомобиль «Пежо 408» под управлением 42-летнего водителя наехал на 53-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении с коляской. В коляске находился годовалый ребёнок. Пострадавших госпитализировали с травмами.

Водитель с места происшествия скрылся, однако сотрудники ГИБДД нашли и задержали его в течение нескольких часов.

Установлено, что мужчина находился в салоне иномарки вместе со знакомым — собственником машины. Когда приятель отлучился, мужчина, не дождавшись его, сел за руль. Водитель заявил, что сбил пешеходов, так как уснул за рулём, а место происшествия он покинул, потому что испугался.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В отношении него составлены административные материалы. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

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