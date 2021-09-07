Волгодонск, Ростовская область, 7 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. С инициативой выработать стратегические предложения по оздоровлению рек Донского бассейна на площадке Российской Академии наук выступил 7 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. К решению вопроса необходимо привлекать специалистов Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, считает

Шалин Дон

В ростовском Волгодонске проходит межрегиональная конференция по теме оздоровления Дона и его притоков и Цимлянского водохранилища. По словам Андрея Бочаров, спасение Донского бассейна это государственный вопрос. Основной проблемой было и остается маловодье акватории, что влияет на рост засолённости Азовского моря, увеличение присутствия сине-зеленых водорослей, сокращение объёмов биоресурсов, эрозию почв.

«Что мы оставим будущим поколениям? Надо уже сейчас искать и находить ответы, а также делать всё, чтобы защитить и сохранить существующие уникальные экосистемы. Предлагаю организовать обсуждение и выработку всех стратегических предложений по оздоровлению реки Дон, Цимлянского водохранилища, рек Донского бассейна на площадке Российской Академии наук, в том числе с привлечением специалистов, учёных низовий Волги и Дона, в том числе Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей», — сказал Андрей Бочаров.

Среди предложений по оздоровлению Дона также включение в федеральную программу мероприятий по созданию защитных лесополос, дноуглубление реки и возобновление строительства ирригационного канала «Волго-Дон 2».

В рамках оздоровления Донского бассейна подготовлена и утверждена федеральная программа до 2030 года на общую сумму 105 млрд рублей. Регионы начали инвентаризацию водных объектов и действующих комплексов очистных сооружений.