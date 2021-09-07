Москва, 7 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Летнем кинотеатре-лектории ВДНХ по пятницам, субботам и воскресеньям с 18:00 до 21:00 по 26 сентября включительно проходят показы мультфильмов, а также российского и зарубежного кино.

Aashcher Фестиваль уличного кино

Как сообщается на сайте парка отдыха, в 18:00 в кинотеатре ждут маленьких гостей на просмотры мультфильмов, а в 21:00 для старшего поколения будут транслировать лучшие образцы зарубежного и отечественного кино, среди которых «Джон Уик 3», «Зеленая книга», «Достать ножи», «Еще по одной», «Стрельцов», «Рыцари справедливости», «Серебряные коньки» и многое другое.

Организаторы также позаботились о комфортном пребывании посетителей. Для гостей приготовлены подушки и пледы, а на случай дождя над кинотеатром оборудована крыша в виде тента.

Напомним, что в московском киноцентре «Октябрь» состоялась торжественная церемония закрытия II международного фестиваля «Современное кино Греции», зрители которого на протяжении трех дней могли посетить российские премьеры полнометражных и короткометражных греческих фильмов. Фестиваль прошел в рамках официальной программы мероприятий, посвященных празднованию 200-летия Независимости Греции.

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