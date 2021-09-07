Москва, 7 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Россия и Объединённые Арабские Эмираты наращивают объёмы товарооборота между странами. Так, этот показатель в 2020 году составил 3,26 миллиарда долларов США, увеличившись на 77,64%. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» сообщил чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммед Ахмед аль-Джабер.

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«При этом в первом полугодии 2021 года товарооборот России с ОАЭ составил 2,531 млрд долларов США, увеличившись на 79%», — добавил дипломат.

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В качестве приоритетных направлений для развития сотрудничества на данном этапе Мохаммед Ахмед аль-Джабер назвал продовольственную безопасность, искусственный интеллект и высокие технологии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия готова не только поставлять технику и вооружения в Объединённые Арабские Эмираты, но и делиться технологиями, локализовывать производство на территории этой страны. Он указал на то, что ОАЭ — самодостаточное, самостоятельное государство, которое активно покупает вооружения и военную технику и одновременно «развивает собственную промышленность, промышленность высоких технологий».