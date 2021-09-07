Прага, 7 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Городской суд Праги заочно приговорил чешского гражданина Иржи Урбанека к 20 годам колонии строго режима за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения. Об этом сообщает 7 сентября чешское сетевое издание Idnes.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Приговор Урбанеку вынесли по статье о терроризме. Дело рассматривали в его отсутствие, не контактировал с мужчиной и выделенный ему адвокат.

По информации суда, Урбанек отправился на Донбасс в 2015 году и участвовал в операциях противников Киева до конца января 2018 года. В социальных сетях он заявлял, что строил траншеи и ходил в караулы, и также участвовал в боях против украинских силовиков.

Суд согласился с доводами прокурора, который предложил наказать Урбанека 20 годами лишения свободы.

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