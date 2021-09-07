Киев, , 15:11 — REGNUM С предложением попросить Совет безопасности ООН признать Федеральную службу безопасности России и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями выступила 7 сентября группа депутатов Верховной рады Украины. Проект постановления 7 сентября зарегистрирован на официальном сайте украинского парламента.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что этот документ называется: «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями».

Также отмечается, что он был зарегистрирован 7 сентября и передан руководству Верховной рады на рассмотрение.

При этом сам текст обращения на данный момент отсутствует, авторами проекта означены два депутата украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» и три народных избранника от группы «За будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от «Слуги народа», глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев заявил, что считает, что в экономическом плане период правления в Белоруссии Александра Лукашенко можно оценить позитивно.