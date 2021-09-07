Люблин, Польша, 7 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Утром 7 сентября на трассе вблизи города Люблин (Польша) произошло ДТП с участием микроавтобуса. В результате аварии пострадали семь граждан Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Польше на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Известно, что все пострадавшие оперативно размещены в четырех больницах в Люблине. Их жизни в настоящее время ничего не угрожает. У всех пострадавших зафиксированы травмы средней степени тяжести.

На месте аварии работают польские полицейские.

Все обстоятельства ДТП выясняются.