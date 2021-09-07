Мюнхен, Германия, 7 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне IAA в Мюнхене (Германия) концептуальный автомобиль Vision AVTR, оснащенный системой, которая «умеет» читать мысли водителя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vision AVTR

Водитель концепта одевает на себя специальную гарнитуру, которая подключается к автомобилю. Гарнитура крепится к затылку автовладельца. По сути гарнитура — это нейрокомпьютерный интерфейс (BCI), который создан для обмена информацией между мозгом и электронным устройством.

«Технология BCI работает полностью независимо от речи и прикосновений. Это открывает революционные возможности для интуитивного взаимодействия с автомобилем», — передает пресс-служба слова главы отдела продаж компании Бритты Сигер.

Ранее Mercedes представил на автомобильной выставке в Мюнхене концепт электрического кроссовера Mercedes-Maybach EQS.

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