Чебоксары, 7 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Чувашии вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стала гибель урожая из-за засухи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению ЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Урожай

Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального характера вводится в Чувашии с 7 сентября. Глава республики Олег Николаев поручил принять меры реагирования и выработать план мероприятий для минимизации негативных последствий для аграриев.

По предварительным данным муниципалитетов, от почвенной засухи пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тыс. гектаров. Размер ущерба оценивается в 300,4 млн рублей.

В министерстве сельского хозяйства Чувашии сообщают, почвенная засуха отмечена метеостанциями Батырево (с 28 июля по 18 августа 2021 года) и Канаша (с 8 по 28 августа 2021 года).

В зоне наблюдения данных двух метеостанций находятся восемь районов, где введены режимы ЧС муниципального характера: Батыревский, Комсомольский, Канашский, Козловский, Урмарский и Яльчикский, Янтиковский и Шемуршинский. На долю данных районов приходится более 42% площадей зерновых и зернобобовых культур в республике, 54,1% — картофеля, 43,7% — овощей открытого грунта.

По данным властей, урожай зерновых в этом году по сравнению с прошлогодним периодом упал на 39,9%, картофеля — на 16,6%, овощей — на 21,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с апреля по июнь в Чувашии уровень осадков составил 79% от нормы. И при этом он заметил, что «есть регионы, которые ещё больше подвержены отсутствию осадков».