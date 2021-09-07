Челябинск, 7 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Челябинский областной суд огласил приговор 19-летнему местному жителю, разместившему фотографию Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Преступление было совершено в мае. Молодой человек создал заявку на участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» и разместил фотографию на сайте. Модератор проекта обнаружил её и заблокировал.

Суд признал гражданина виновным в реабилитации нацизма и обязал его уплатить штраф в сумме 50 тыс. рублей. Этот приговор пока не вступил в силу. Отметим, что статья 354.1. УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на три года либо штрафа до 3 млн рублей.