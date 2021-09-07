Тула, 7 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Тульский «Арсенал» подписал контракт с полузащитником Русланом Камболовым. Об этом 7 сентября сообщается на сайте клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Руслан Камболов (слева)

«Приветствуем Руслана Камболова и желаем успешной игры в красно-желтой команде!» — говорится в сообщении.

Камболов с 2014 ар 2019 год выступал в казанском «Рубине», после чего провёл два сезона в «Краснодаре». В составе сборной России он сыграл шесть матчей.