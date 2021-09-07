Москва, 7 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Систему рыночных отношений, изначально сложившуюся в России, можно охарактеризовать, как «периферийный капитализм», основы которого были заложены «ваучерной приватизацией»? заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

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«Преимущественная экспортно-сырьевая ориентация частного капитала, до недавнего, времени являлась основой отечественной экономики. Крупный частный бизнес достаточно успешно интегрировал социально-экономическую структуру нашего общества в систему собственных интересов.

При благоприятной рыночной конъюнктуре (как то, рост мировых цен на сырье), это вполне обеспечивало процесс расширенного воспроизводства, позволяя государству выполнять свои социальные обязательства.

В границах данной модели развития, доля государственного участия в экономике снижалась. Однако, подобный экстенсивный путь развития, в рамках российских реалий, близок к достижению своих естественных пределов. В условия назревающей в мире технологической революции, стала очевидна необходимость глубокой модернизации отечественных производительных сил.

Перспектива изменения энергетического базиса мирового хозяйства, требует перестройки большей части российского производства, что не осуществимо только силами частного капитала.

В то же время, крупный бизнес, за годы своего абсолютного господства, так и не обеспечил формирование единого экономического пространств. Инфраструктура входила в сферу интересов предпринимателей, только как элемент узконаправленной логистики.

Совершенно очевидно, что масштаб стоящих перед страной задач, по преобразованию «суммы технологий», объединением страны единой транспортной сетью и обеспечению достойного уровня жизни населения стребует колоссальных финансовых ресурсов и скоординированного развития всей социально-экономической системы.

Это возможно лишь на основе встраивания крупного частного бизнеса в уже созданную структуру централизованного управления. На сегодняшний день, в условиях меняющихся экономических реалий, степень эффективности производства товаров и услуг уже не определяется отношениями собственности, а является результатом оптимизации стимулов и системы регулирования.

В этом смысле, сама идея приватизации себя изжила, как не соответствующая интересам динамичного и сбалансированного развития нашей страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что важно сокращать участие государства в экономике в периоды посткризисного развития.

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