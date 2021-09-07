Москва, 7 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Набор услуг и тарифов по ЖКХ может очень сильно отличаться не только в различных населенных пунктах страны, но даже в разных жилых комплексах одного российского города, не говоря уже о сравнении с другими странами, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

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«Показатели, озвученные Счетной палатой РФ, заключающиеся в сравнивании уровня тарифов России с другими странами, как бы пытаются сказать нам, что в России не все так уж и плохо, а очень даже хорошо, если она стоит между Францией и США, которые по многим показателям уровня жизни и экономики принято считать более развитыми.

По приведенным данным, среднестатистический россиянин платит за ЖКХ в месяц 5 тыс руб, что составляет около 11% от зарплаты, в то время как во Франции и Великобритании жители платят за коммуналку около 14% своих доходов, а в Америке примерно 9%.

Не берется при этом и не приводится анализ уровня домов, их качество и технологичность. Многие страны Запада при этом не являются ресурсодобывающими, сырьевыми, и не имеют таких возможностей, как Россия.

Также не озвучивается и не берется в сравнение процент по ипотечным ставкам, которые платят граждане в развитых странах, и который может быть даже отрицательным, а наиболее распространенная ставка 2−4% даже при самых оптимистичных сравнениях будет очень не в пользу нашей страны.

Не учитывается общий уровень жизни и уровень заботы государства о своих гражданах в виде постоянных пособий по безработице и другой помощи в сложные, пандемийные и карантинные времена.

В российских городах для многих даже 30 тыс. руб зарплата является прекрасной, и при этом коммунальные платежи составляют те же 5 тыс. руб за хрущевку, и это точно не 11% от дохода. В деревнях бабушки оплачивают услуги ЖКХ (при их наличии) или оплачивают свою водопроводную колонку из своей пенсии, и это тоже вряд ли 11%.

Сравнить российскую деревню и западную, например, будет очень непросто. Для Москвы, области, городов-миллионников, вполне вероятно, что процент будет даже ниже, но это не средняя Россия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость услуг ЖКХ в России за квартиру находится в пределах 5 тыс. рублей, заявила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова.

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