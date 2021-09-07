Тюмень, 7 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. На дорогах Тюменской области выросло число автомобилей, грузовиков и мопедов, но сократилось количество автобусов. Об этом говорится в докладе об экологической ситуации в регионе на 2020 год, опубликованном на сайте органов власти.

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По информации Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Тюменской области, в 2020 году состояло на учете 718 494 единиц. автомобильной техники. Без учёта мототранспорта, прицепов и полуприцепов — 644 978 единиц.

По сравнению с уровнем 2019 года количество легковых автомобилей увеличилось на 12 998 единиц, грузовых — на 635 единиц, мототранспорта — на 47 единиц. Число автобусов уменьшилось на 1500 единиц.