Симферополь, 7 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Около 3 млн бюллетеней для голосования на выборах в Государственную думу Российской Федерации восьмого созыва отпечатано в Республике Крым, сообщили 7 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Типография передала избиркому Республики Крым бюллетени, изготовленные для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на выборах депутатов Госдумы. Бюллетени отличаются по цвету: зеленые для голосования по одномандатному избирательному округу, синие — по федеральному избирательному округу», — сообщил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.

Бюллетени будут переданы территориальным комиссиям Республики Крым.

Выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Избирателям будет выдаваться по два бюллетеня, для голосования за партию и за отдельного кандидата по одномандатному округу. На территории Крыма сформировано три одномандатных округа — Симферопольский одномандатный избирательный округ №19, Керченский одномандатный избирательный округ №20 и Евпаторийский одномандатный избирательный округ №21.