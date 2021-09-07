Самара, 7 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Более 880 млн рублей планируют направить на подготовку к предстоящему отопительному сезону в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

ri Отопление

7 сентября на внеочередном заседании Самарской губернской думы был рассмотрен вопрос по внесению поправок в закон об областном бюджете на 2021 год и плановый период до 2023 года.

Согласно законопроекту, 882 млн рублей планируется направить на подготовку к предстоящему отопительному сезону. Эти деньги пойдут в том числе и не погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Сообщается, что данная мера станет существенной поддержкой муниципалитетам региона. Кроме этого, в регионе впервые запланировано предоставление компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами лицам, проживающим в индивидуальных жилых домах, расположенных в городских округах области. В 2021 году на эти цели предусмотрено около 34 млн рублей.

Отмечается, что 20 млн планируется направить на газификацию домов, в которых проживают малоимущие граждане, а четыре млн рублей планируется направить на предоставление единовременной компенсации платы за установку коллективных (общедомовых) приборов учета используемой тепловой энергии некоторым гражданам.

«Вы знаете, что благодаря решению президента России Владимира Владимировича Путина бесплатная газификация будет проведена до домовладений. Но мы должны поддержать и малоимущие семьи с установкой газового оборудования уже внутри домовладения», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова, обратившегося к депутатам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут направить допсредства на поддержку молодых семей.