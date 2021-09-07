Москва, 7 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Цена на нефть представляет собой биржевые спотовые цены барреля нефти одного из маркерных сортов, свободно торгуемых на фьючерсном рынке: североморской нефти Brent, американской нефти WTI либо российской нефти марки Urals. Спотовые цены на маркерные сорта подвержены значительным колебаниям и определяются множеством политико-экономических обстоятельств глобального характера, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Корнейчук Валерий.

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«Кроме того, в ценообразовании важную роль играют фьючерсы на будущую поставку нефти по конкретной цене, оговариваемые в контрактах между потребителем и ее поставщиком.

Важное место в регулировании цены нефтяного рынка играет объединение стран нефтедобычи ОПЕК+. Страны ОПЕК могут договариваться как о росте, так и о сокращении добычи нефти. Уровень добычи нефти определяет в итоге баланс спроса и предложения нефти на рынке, который и формирует рыночную цену нефти.

В настоящее время нефть марки Brent торгуется на рынке по цене 72,4 доллара за баррель и определяется балансом предложения и спроса на рынке. Представленная цена нефти является комфортной для потребителей, поскольку в конечном итоге она определяет и стоимость продуктов ее переработки: бензина, дизтоплива и в значительной зависимости цену на природный газ.

Соглашения ОПЕК+ представляет собой взвешенное мнение большинства участников нефтяного рынка. В этой связи разговоры о цене нефти марки Brent по $100 за баррель не имеют под собой никакой почвы для реализации, поскольку не подкреплены балансом спроса и предложения, а также международными обстоятельствами глобального характера.

Несколько слов о себестоимости нефти для нефтедобывающих компаний России. В 2020 году стоимость добычи нефти марки Urals составила 10−15 долларов за баррель без учета расходов на доставку и налогов.

Средняя рыночная цена нефти марки Urals на рынке сегодня составляет $70,30 за баррель. Налоги с выручки от продажи нефти составляют порядка 50%. Имеющийся уровень цены на нефть успешно формирует дополнительные доходы федерального бюджета по бюджетному правилу с уровнем отсечки в $43,20 за баррель.

Уровень добычи нефти российскими компаниями, на примере нефтяной компании «Лукойл», позволяет им планировать нефтедобычу сверхвязких сортов нефти и приступить к реализации соответствующих инвестиционных проектов, при том, что ряд скважин пришлось законсервировать согласно принятым решениям ОПЕК+ для России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае подорожания нефти до более чем $100 за баррель может произойти обрушение рынка, заявил президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

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