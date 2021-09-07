Москва, , 14:54 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 сентября посетит Нью-Дели. Об этом сообщил посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма.

Флаги России и Индии Mil.ru

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Дипломат добавил, что в ходе визита запланирована встреча Патрушева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и советников по национальной безопасности Аджитом Давалом.

«Будет обсуждаться ситуация в Афганистане», — уточнил посол.

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Как сообщало ИА REGNUM, сложившаяся в Афганистане ситуация стала темой для обсуждения в ходе телефонного разговора, состоявшегося в августе, между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства Индии Нарендрой Моди. Стороны отметили важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом. Также была достигнута договорённость сформировать двусторонний канал постоянных консультаций по проблеме Афганистана.