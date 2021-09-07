Старый Оскол, Белгородская область, 7 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено в городе Старый Оскол после стрельбы в микрорайоне Рождественский. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Белгородской области.

Шалин Старый Оскол. Вид из-за домов на храм Рождества Христова

По данным следствия, ночью на парковке в микрорайоне Рождественский произошёл конфликт, переросший в стрельбу. В перепалку вступили пьяный 36-летний местный житель и случайные прохожие.

Подозреваемый достал из своего автомобиля охотничье ружьё и выстрелил в своих оппонентов. Один был ранен в плечо, а второй — убит на месте. Стрелка задержали через несколько часов, пострадавший госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц, которые совершены общеопасным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конфликте возле храма Рождества Христова в Старом Осколе участвовали иностранцы и сотрудники МЧС.

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