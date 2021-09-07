Красноярск, 7 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Красноярске следствие проводит проверку по размещённой в соцсетях информации о нарушениях прав детей в частном детском саду. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Pixabay.com Детский сад

По данным ведомства, 7 сентября в соцсетях появилась информация о том, что в одном из частных детсадов в Советском районе Красноярска «постоянно плачут и кричат дети».

СК проводит процессуальную проверку «на предмет неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске прокуратура проводит проверку информации о поборах в одной из школ.

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