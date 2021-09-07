Москва, 7 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел Японии о том, что предложенный президентом России особый налоговый режим на Курилах «не должен нарушать законодательства двух стран», то есть как России, так и Японии, говорит о том, что в Токио пока так ничего и не поняли, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 7 сентября, комментируя заявление министра иностранных дел Японии.

ashirova0 Курильские острова

Как сообщалось, японская сторона намерена и дальше консультироваться с Россией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Не поняли сути позиции России. Не поняли, что речи о каком бы то ни было суверенитете Японии над южными курильскими островами быть не может. Не поняли, что время для взаимовыгодной совместной работы российских и японских компаний в этом регионе, работы с определёнными преференциями для японской стороны, уходит.

Понять всё это, однако, было несложно. Видимо, дело в нежелании понимать. Дело в реваншизме, в надежде давлением и подковёрной работой создать условия для перечёркивания итогов Второй мировой войны для этого региона, для Японии, для российско-японских отношений.

Значит, нашим политикам и дипломатам надо наращивать политико-информационное наступление на Токио, отличный пример чего показал недавний международный форум в Хабаровске.

Значит, надо активнее приводить в регион заинтересованный бизнес из Китая, обеих Корей, Вьетнама, Индонезии, Филиппин, других стран Юго-Восточной Азии.

Значит, нам самим надо удвоить и утроить усилия по развитию всех Курильских островов, всего Дальнего Востока», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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