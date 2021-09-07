Челябинск, 7 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве 47-летней женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Тело гражданки было найдено ночью 6 сентября при тушении пожара в жилом доме. Эксперты пришли к выводу, что смерть была насильственной. Подозрение пало на 44-летнего муж потерпевшей. Следователи считают, что в ходе ссоры он зарезал женщину, а затем поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления.

Подозреваемого водворили в ИВС. По делу идёт сбор доказательств. Также решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и о заключении его под стражу.