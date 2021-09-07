Севастополь, 7 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении подростков, прикуривших от Вечного огня у памятника жертвам Гражданской войны в Севастополе, может быть закрыто, об этом сообщили 7 сентября в пресс-служба Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних жителей Севастополя было возбуждено 30 августа по статье о вандализме. Молодые люди обвинялись в осквернении мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны 1917—1922. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, было видно, как двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, а их спутница снимает этот поступок.

Личности подростков были установлены — ими оказались жители Севастополя 16 лет, студенты колледжа и ученик 11 класса одной из школ города. Сами подростки признали свою вину полностью и пояснили, что совершили поступок в состоянии алкогольного опьянения. Подростки извинились за поступок и обратились в департамент городского хозяйства Севастополя, чтобы загладить вину, им было поручено провести уборку на этом мемориальном комплексе и прилегающей территории. Также с ними проведена профилактическая работа.

«В настоящее время материалы направлены в Ленинский районный суд города Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, дело об осквернении памятника было возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина — поступок подростков вызвал широкий общественный резонанс. Однако после возбуждения дела в СМИ и соцсетях стали звучать призывы не наказывать школьников по уголовной статье.