Красногорск, 7 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. КамАЗ представил в Подмосковье в рамках международной выставки Comtrans 2021 первый российский водородный электробус «КамАЗ-6290». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kamaz.ru КамАЗ-6290

Новинка основана на электробусе «КамАЗ-6282». Модель оснащена шестью баллонами для хранения сжатого водорода, которые размещены на крыше водоробуса.

«Мощность водородной энергоустановки не менее 45 кВт, в движение водоробус приводится электропортальным мостом фирмы ZF», — говорится в сообщении.

Максимальная скорость водоробуса составляет 80 км/ч. Также электробус получил пневматическую тормозную систему с EBS, ABS, ASR, EPB, функцию удержания на уклоне, систему блокировки движения при открытых дверях и датчик контроля износа тормозных колодок.

Запаса хода «КамАЗ-6290» хватает на 250 км. Компания планирует вывести в следующем году новинку на тестовые испытания, которые будут проходить в Москве.

Напомним, «Группа ГАЗ» на выставке Comtrans 2021 также представила электробусы на водородных топливных элементах.

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