Сеул, 7 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Четвертая волна пандемия коронавируса, замедляющая восстановление потребительской активности, может привести к росту неопределенности в экономики Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Корейского института развития (KDI).

Kenny J Lee Южная Корея

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В документе отмечается, что рост цен на сырьё также может оказать негативное влияние на экономику.

Экспорт товаров из страны вырос в августе на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако потребительские настроения в Южной Корее продолжают ухудшаться на протяжении двух месяцев подряд.

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Отметим, что представители института предупреждают о растущей неопределённости в экономике второй месяц подряд.