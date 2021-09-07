Москва, , 14:47 — REGNUM Давно уже понятно, что украинский МИД говорит ради того, чтобы говорить, заявляет, чтобы заявлять, считает доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом он заявил 7 сентября ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что увеличение военной помощи Киеву от США является сигналом для России.

Флаги России и Украины

«Из довольно скромной по результатам встречи Байдена и Зеленского украинской пропаганде нужно вытащить хоть что-то. Этим «чем-то» и является загадочное утверждение господина Кулебы о некоем сигнале для нашей страны. Но это все напоминает известную пародию на передачу Кинопанорама: «О чем этот фильм? Да ни о чем…». Так и здесь. О чем этот сигнал? Да ни о чем. Ничего нового и значимого. В информационной повестке после «многообещающей» встречи американского и украинского президентов все те же дежурные заявления, пустые надежды и скоромные финансы», — отметил эксперт.

По его мнению, гиперактивность украинского МИДа говорит о том, что «Россия на правильном пути».

Напомним, по словам главы украинского МИД, президент США Джо Байден в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США отметил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет поддерживаться.