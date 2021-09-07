Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Жителя Петербурга, посадившего за руль автомобиля Infiniti на кольцевой автомобильной дороге (КАД) трехлетнего ребенка, нашли и оштрафовали, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Fas.gov.ru Штраф

Ранее сообщалось, что накануне днем очевидцы заметили на КАД необычную картину — за рулем Infiniti, помимо водителя-мужчины, находился маленький ребёнок. Увиденное шокировало автомобилистов и они поспешили поделиться в социальной сети видеозаписью. Ее заметили в полиции и начали проверку.

Установить номер автомобиля и личность водителя удалось очень быстро благодаря камерам наружного видеонаблюдения. После того, как полиция удостоверилась, что за рулем находился именно владелец автомобиля, а не кто-то другой, мужчина был привлечен к административной ответственности.

«Им оказался 37-летний петербуржец Эдуард. Как выяснилось, за руль он посадил трехлетнего племянника», — уточнили в ведомстве.

За свой необдуманный поступок мужчина привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»). Согласно кодексу, водителю грозит наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. Наказание назначит мировой суд.