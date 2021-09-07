Приштина, Сербия, 7 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Председатель парламента сепаратистского Косово Глаук Конюфца считает, что муниципальные выборы в Косово и Метохии, намеченные на 17 октября, нужно перенести из-за новой волны эпидемии коронавируса. Об этом он заявил 7 сентября приштинским СМИ.

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При этом Конюфца добавил, что такое решение может принять только президент сепаратистского Косово Вьоса Османи.

«Это, как мне известно, компетенция президента. Она принимает решение на основании рекомендаций Института общественного здоровья», — процитировал телеканал РТС слова спикера косовского парламента.

Напомним, что в Косово и Метохии в день регистрируется более одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время более 25 000 человек болеет COVID-19.