Старый Оскол, Белгородская область, 7 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту убийства, совершённого общеопасным способом, возбуждено после стрельбы в ночь на 7 сентября в Старом Осколе Белгородской области. Подогреваемый, пытавшийся скрыться, задержан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По версии следствия, в микрорайоне Рождественский между 36-летним местным жителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и случайными прохожими из-за громких разговоров возник словесный конфликт. В разгар ссоры мужчина достал из своего автомобиля, припаркованного рядом, охотничье ружьё и выстрелил в оппонентов. Один человек скончался на месте, 20-летний потерпевший с травмой плеча доставлен в больницу. С места происшествия подозреваемый скрылся, но был задержан оперативниками спустя несколько часов.

Следователи опрашивают очевидцев, изъяты разрешительные документы на оружие.