Топика, США, 7 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В результате стрельбы у клуба в американском штате Канзас один человек погиб и еще семеро были ранены. Об этом 7 сентября сообщает телеканал NBC со ссылкой на местных правоохранителей.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Стрельба

Уточняется, что, по данным полиции, мужчина открыл стрельбу после того, как он был выгнан из клуба в ночь на 7 сентября.

Также указывается, что двое пострадавших получили ранения, которые угрожают их жизни, и еще трое были ранены серьезно. При этом добавляется, что в настоящее время правоохранители ведут поиск подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что в результате стрельбы на культурно-историческом фестивале в американском штате Миссури, произошедшей 5 сентября, пострадали четверо несовершеннолетних жителей США.