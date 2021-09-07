Высокогорский район, Татарстан, 7 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В селе Чепчуги Высокогорского района Татарии ночью 5 сентября неизвестный поджег дом. Сотрудники полиции провели осмотр места преступления, опросили возможных свидетей и изъяли продукты горения, сообщает 7 сентября пресс-служба МВД по РТ.

Поджог

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержали 29-летнего местного жителя. По словам мужчины, у него были неприязненные отношения с соседкой, поэтому он решил сжечь ее дом. Оказалось, что подобным образом сельчанин надумал навредить еще одной женщине, живущей по соседству. Дом 33-летней медсестры задержанный поджег ночью 26 августа.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

ИА REGNUM напоминает, 43-летний житель села Майма на протяжении нескольких дней неоднократно пытался поджечь крышу административного здания в центре города Горно-Алтайска.

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