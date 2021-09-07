Красногорск, 7 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. По экспорту шоколада и молочной продукции Подмосковье, по итогам первых шести месяцев 2021 года, заняло первое место среди регионов России. Такие данные 7 сентября приводятся на сайте правительства Московской области.

Wikimedia.org Шоколад

Кроме того, Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по экспорту компьютеров, фармацевтической продукции, электронике, средств связи и другим наименованиям товаров, отметила министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

«Высокая конкурентоспособность подмосковной продукции на внешних рынках обеспечивается комфортным инвестиционным климатом, созданным в регионе. Предприятия в области эффективно работают и развиваются, в том числе и в части внешнеэкономической деятельности, что позволяет Московской области быть одним из лидеров российского экспорта», — сказала Зиновьева.