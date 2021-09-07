Ульяновск, 7 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается подготовка к отопительному сезону. В настоящее время готовности оценивается на уровне 98,7%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Труба

Власти отмечают, что акты проверки готовности объектов к приёму тепла должны быть подписаны к 15 сентября, в целом подготовку к зиме планируется завершить до 22 сентября, а затем начать циркуляцию воды в системах теплоснабжения. Пуск тепла на объекты социальной сферы может начаться 27 сентября.

По данным на 6 сентября, готовность региона к отопительному сезону составляет 98,7%. Уточняется, что в Димитровграде отставание от графика связано с ремонтом теплосетей, в Инзе завершается работа по подготовке новых блочно-модульных теплоисточников, в Тереньгульском районе заменят два резервных котла.

Гидравлические испытания продолжаются в десяти муниципалитетах Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на подготовку к отопительному сезону потрачено 950 млн рублей, в 2021 году будет направлено более 992 млн рублей. Средства предусмотрены на ремонт и замену котельных, котлов и вспомогательного оборудования, тепловых и водопроводных сетей, ЛЭП и трансформаторных подстанций.