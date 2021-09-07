Омск, 7 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Уборочная кампания продолжается в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM 7 сентября в областном правительстве, в регионе намолочено 1,5 млн тонн зерна. Омские аграрии перешагнули экватор по уборке зерновых.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Уборка урожая

К 7 сентября в регионе обмолочено 1,1 млн га зерновых и зернобобовых культур. Это 54,4% от плана. В том числе обмолочено 699,7 тыс. га яровой пшеницы (48,6%), 191,9 тыс. га ячменя (61,4%), 47,9 тыс. га овса (54,3%).

Намолочено 1,5 млн тонн зерна при средней урожайности 13,9 ц/га.

Под урожай 2021 года засыпано 193,6 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых (53,4% от плана). Озимые культуры посеяли на площади 14,1 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, первый миллион тонн зерна омские аграрии намолотили к 3 сентября.